Синоптик Ильин: Всю рабочую неделю в Москве и области будут идти дожди

Всю рабочую неделю в столичном регионе будут идти дожди. Столбики термометров в Москве и области не поднимутся выше плюс 23 градусов. Подробным прогнозом погоды в столице с 23 по 27 июня с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В Московском регионе с понедельника и до пятницы максимальная температура воздуха составит плюс 18−23 градуса, рассказал специалист.
— Но, как всегда, есть нюансы. Самым теплым днем недели станет вторник, 24 июня: воздух в Москве прогреется до плюс 21−23 градусов. А самая холодная погода ожидается в четверг и пятницу, 26 и 27 июня. В эти дни в отдельных районах столичного региона столбики термометров не поднимутся выше плюс 14−17 градусов, — сообщил Ильин.
По словам метеоролога, всю неделю ночью воздух в столице будет остывать до плюс 10−14 градусов.
— При этом в предстоящую ночь, с 23 на 24 июня, в Москве может похолодать до плюс 7−9 градусов. Это единственная такая холодная ночь на неделе, — подчеркнул синоптик.
Не обойдется с понедельника по пятницу и без небольших кратковременных дождей, предупредил специалист.
— Всю рабочую неделю в Москве и области будут идти дожди. В отдельные периоды осадки будут более продолжительными. Скорее всего, в четверг, 26 июня. Дождь будет небольшим, но довольно долгим, — уточнил Ильин.
Суммарное количество осадков, которое ожидается за всю эту неделю, не превысит пяти миллиметров.
— Такая погода более характерна для нашего региона, и до конца июня жары в 25−30 градусов не предвидится, — заверил собеседник «ВМ».
Согласно прогнозу, ветер на этой неделе будет часто менять направление. Во вторник и среду он будет дуть с юга, с юго-запада со скоростью 5−10 метров в секунду. Однако возможны и порывы до 15 метров в секунду.
— В четверг ветер будет дуть с запада, в пятницу — с севера и северо-запада. Зато немножко успокоится — до 4−7 метров в секунду, — отметил синоптик.
Максимальное атмосферное давление ожидается в понедельник — около 745 миллиметров ртутного столба. Далее оно будет понижаться. В среду и четверг будет около 735 миллиметров ртутного столба. Однако затем начнется небольшой рост, и в пятницу давление составит 740 миллиметров ртутного столба, добавил Ильин.
Ранее синоптик объяснил в беседе с «ВМ», почему июнь в столичном регионе выдался холодным, а также к каким последствиям это привело.