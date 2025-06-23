Пилот в США рассказал, как пообщался с НЛО

«У него не было ни крыльев, ни выхлопной трубы. Яркие края словно пульсировали. С аэродинамической точки зрения объект не должен был лететь на такой высоте и на такой скорости», — рассказал пилот. Он признался, что сперва испугался, приняв объект за угрозу, но успокоился, увидев, что тот просто летит рядом.