Пилот в США рассказал, как пообщался с НЛО

Бывший пилот-ас американских ВВС Райан Боденхаймер поделился историей о загадочном объекте, который сопровождал его истребитель F-15 на высоте около 9 километров. По словам военного, это был идеально прямоугольный летательный аппарат без крыльев и двигателей, летевший с той же скоростью, что и самолет — около 400 узлов (примерно 740 км/ч).
Инцидент произошел в небе над штатом Вайоминг, когда Боденхаймер выполнял очередной полет. Сейчас он ведет авиационный видеоблог и делится воспоминаниями о службе. По его словам, объект выглядел как «идеальный прямоугольник высотой от 9 до 15 метров», с яркими белыми гранями и полупрозрачной бежевой серединой.
«У него не было ни крыльев, ни выхлопной трубы. Яркие края словно пульсировали. С аэродинамической точки зрения объект не должен был лететь на такой высоте и на такой скорости», — рассказал пилот. Он признался, что сперва испугался, приняв объект за угрозу, но успокоился, увидев, что тот просто летит рядом.
Боденхаймер отметил, что долгое время пилоты не решались сообщать о подобных встречах из-за страха насмешек. Однако, по его мнению, за последние годы отношение к таким сообщениям начало меняться. Хотя до сих пор бытует мнение: Пентагон намеренно поддерживает слухи об НЛО, чтобы скрыть испытания засекреченной техники, в том числе на базе «Зона 51».