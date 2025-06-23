Казахстанца вернули к жизни после остановки сердца

На адрес выехала бригада в составе фельдшеров Альфии Исмаиловой, Лильназ Ерхатовой и водителя Раджана Байгазия. После оказания первой помощи и снятия ЭКГ пациента начали транспортировать в стационар. По пути его состояние резко ухудшилось — возникла тяжелая аритмия, и сердце остановилось. Бригада немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации. Уже после двух циклов СЛР сердцебиение восстановилось.