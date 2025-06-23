В Самарской области 135 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по нескольким предметам. Подробностями поделились в региональном правительстве.
Так, 135 выпускников региона получили 100 баллов. Из них 41 по русскому языку, 28 по литературе, 1 по профильной математике, 28 по физике, 33 по химии, 6 по истории, 3 по обществознанию, 3 по биологии. Также, восьми ученикам удалось получить 100 баллов по двум предметам.
В самарском регионе в 2025 году ЕГЭ сдавали более 12 тысяч ребят.
Желающие могут пересдать экзамены 3 и 4 июля.
Ранее мы писали о том, что 35 выпускникам из Самары были вручены специальные денежные сертификаты. Их удостоились ребята, которые отличились в учебной, спортивной и волонтерской деятельности.
Также, недавно самарцы высказались о сокращении ОГЭ до двух предметов. Большинство выступают против. Отмечается, что мужчины выступают «за» эту инициативу активнее, чем женщины.
Недавно стало известно, что девять самарских школ останутся без десятых классов в следующем году.