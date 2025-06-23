В Самарской области 135 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Так, 135 выпускников региона получили 100 баллов. Из них 41 по русскому языку, 28 по литературе, 1 по профильной математике, 28 по физике, 33 по химии, 6 по истории, 3 по обществознанию, 3 по биологии. Также, восьми ученикам удалось получить 100 баллов по двум предметам.