На Дону внедряют инструменты анализа и мониторинга туристической отрасли

В Ростовской области внедрена информационно-аналитическая панель «Туризм». Она поможет проводить мониторинг и анализ туристической активности в регионе. Проект реализуется Сбером совместно с АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».
В задачи нового инструмента входит анализ туристического потока, оценка спроса на разные направления, прогноз сезонной нагрузки на инфраструктуру, проведение онлайн-опросов среди туристов и многое другое.
— Ростовская область обладает уникальным туристическим потенциалом — от казачьих традиций до современных цифровых решений. Мы видим, что рынок развивается — турпоток за год вырос на 3%, а средняя продолжительность пребывания туристов в области, по нашим данным, достигает 5 дней. Внедрение нового инструмента анализа туризма позволит глубже изучить туристические данные региона, оптимизировать турпоток и выявить точки роста. Мы продолжим инвестировать в цифровизацию ключевых отраслей экономики Ростовской области, и туризм. Это одно из наших приоритетных направлений, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Как рассказала директор АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Татьяна Горяйнова, сотрудничество с банком даст эффективный аналитический инструмент, позволяющий глубже изучить предпочтения туристов и обеспечить для них максимально комфортный отдых. И особенно важным его использование становится накануне предстоящего летнего туристического сезона.
НАША СПРАВКА.
Информационно-аналитическая панель «Туризм» стала первым на рынке продуктом, разработанным специально для нужд государственных и региональных властей. Данный инструмент уже зарекомендовал себя в ряде российских регионов, подтвердив свою высокую эффективность на практике.