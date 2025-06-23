На Дону внедряют инструменты анализа и мониторинга туристической отрасли

— Ростовская область обладает уникальным туристическим потенциалом — от казачьих традиций до современных цифровых решений. Мы видим, что рынок развивается — турпоток за год вырос на 3%, а средняя продолжительность пребывания туристов в области, по нашим данным, достигает 5 дней. Внедрение нового инструмента анализа туризма позволит глубже изучить туристические данные региона, оптимизировать турпоток и выявить точки роста. Мы продолжим инвестировать в цифровизацию ключевых отраслей экономики Ростовской области, и туризм. Это одно из наших приоритетных направлений, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.