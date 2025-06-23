Еще 13 незаконных насосных установок для забора воды обнаружили в Кызылординской области

«Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает борьбу с “черным рынком” воды. Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции провели проверку водных объектов Кызылординской области. В результате были обнаружены 13 насосных установок, осуществлявших самовольный забор воды из протоки Караузяк реки Сырдарья на территории сельского округа Кызылозек», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время совместно с правоохранительными органами идут работы по установлению личности нарушителей для привлечения к административной ответственности.
Отмечается, что также специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.
«А Жайык-Каспийская бассейновая инспекция выявила факты незаконного использования воды пятью предприятиями Актюбинской области», — сказано в сообщении.