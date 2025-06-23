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Еще 13 незаконных насосных установок для забора воды обнаружили в Кызылординской области

Кызылорда. 23 июня. КазТАГ — Еще 13 незаконных насосных установок для забора воды обнаружили в Кызылординской области, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

Источник: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации

«Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает борьбу с “черным рынком” воды. Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции провели проверку водных объектов Кызылординской области. В результате были обнаружены 13 насосных установок, осуществлявших самовольный забор воды из протоки Караузяк реки Сырдарья на территории сельского округа Кызылозек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время совместно с правоохранительными органами идут работы по установлению личности нарушителей для привлечения к административной ответственности.

Отмечается, что также специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.

«А Жайык-Каспийская бассейновая инспекция выявила факты незаконного использования воды пятью предприятиями Актюбинской области», — сказано в сообщении.