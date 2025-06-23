Экс-тренер «Авангарда» назвал трансферную стратегию клуба рискованной

«Интересный ход с защитником Артемом Блажиевским. В последней “регулярке” у него один гол, но в плей-офф — сразу пять. Видимо, решили, что это отличное усиление именно под плей-офф, закрыв глаза на медлительность этого защитника. Если верить прессе, очень серьезные деньги Омск готов отдать за ограниченно свободного агента “Динамо” Дмитрия Рашевского. Видимо, хотят им заменить ударного форварда Рида Буше. Бросок у Рашевского превосходный, но нет стабильности Буше», — отметил Рябыкин.