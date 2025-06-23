Экс-тренер «Авангарда» назвал трансферную стратегию клуба рискованной

Бывший наставник убежден, что нынешнее руководство клуба делает ставку на рискованные решения, играя «всё или ничего».
«Судя по объему сделок и финансов, идет ва-банк “Авангард”. Команда выглядела укомплектованной и в ходе последнего плей-офф, когда ушла в седьмой матч с будущим чемпионом “Локомотивом”. Казалось бы, от этого состава Омск может оттолкнуться. Но нет — видим активную селекцию», — цитирует слова Рябыкина портал hockey-russia.ru.
По словам специалиста, приобретение нападающего Александра Волкова клубом «Авангард» является удачным решением. Форвард обладает богатым опытом выступлений за такие топ-клубы, как победитель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг», петербургский СКА и минское «Динамо». Более того, эксперт подчеркнул потенциал дальнейшего роста игрока. Не остался без внимания и общий взгляд тренера на остальные трансферы омской команды.
«Интересный ход с защитником Артемом Блажиевским. В последней “регулярке” у него один гол, но в плей-офф — сразу пять. Видимо, решили, что это отличное усиление именно под плей-офф, закрыв глаза на медлительность этого защитника. Если верить прессе, очень серьезные деньги Омск готов отдать за ограниченно свободного агента “Динамо” Дмитрия Рашевского. Видимо, хотят им заменить ударного форварда Рида Буше. Бросок у Рашевского превосходный, но нет стабильности Буше», — отметил Рябыкин.
Рябыкин добавил, что по объему вложенных средств «Авангард» уверенно лидирует среди других клубов. Теперь у главного тренера есть внушительный кадровый резерв практически на каждой позиции, включая наличие сразу троих высококлассных голкиперов. Тем не менее, истинная ценность приобретений станет очевидна лишь после начала нового чемпионата.