В Самаре и Сызрани прошли областные соревнования по адаптивному футболу

В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который занимается развитием адаптивного спорта. Тренировки проходят три раза в неделю под руководством Никиты Мартынова. Команда участвует в всероссийских соревнованиях «Стальная воля» и «Лига героев».