В Самаре и Сызрани прошли областные соревнования по адаптивному футболу

На футбольной площадке спорткомплекса «Маяк» в Самаре прошли областные соревнования по адаптивному футболу среди команд Самары и Сызрани. Этот вид спорта предполагает серьезную физическую нагрузку и допускает неограниченное количество замен.
В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который занимается развитием адаптивного спорта. Тренировки проходят три раза в неделю под руководством Никиты Мартынова. Команда участвует в всероссийских соревнованиях «Стальная воля» и «Лига героев».
В Сызрани команда появилась в 2025 году благодаря проекту «Путь героя. Сызрань», разработанному ветераном СВО Джамалом Машаралиевым. Проект направлен на реабилитацию и социализацию ветеранов через адаптивные виды спорта. Помимо футбола, проводятся тренировки по настольному теннису и плаванию.
По результатам соревнований «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» сформирует сборную команду Самарской области для участия в всероссийских соревнованиях.
В Самаре команда «Крылья Мечты» готовится к очередному этапу турнира «Стальная воля», а ФКА «Сызрань» планирует участие в чемпионате России.
Развитие адаптивного спорта в Самарской области поддерживается региональным министерством спорта. Специализированный «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» обеспечивает сборные команды региона формой и оборудованием для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
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