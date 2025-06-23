В России могут продлить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличить продолжительность праздников за счет выходных. Как отметил Нилов, 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем, а официальные праздники запланированы с 1 по 8 января 2026 года. Поскольку праздники завершаются в четверг, первый рабочий день нового года выпадет на пятницу.