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В России могут продлить новогодние праздники

Об этом сообщили в издании «Сибдепо’В России могут продлить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней.

Об этом сообщили в издании «Сибдепо».

В России могут продлить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличить продолжительность праздников за счет выходных. Как отметил Нилов, 31 декабря 2025 года будет нерабочим днем, а официальные праздники запланированы с 1 по 8 января 2026 года. Поскольку праздники завершаются в четверг, первый рабочий день нового года выпадет на пятницу.

«Таким образом, у правительства возникает возможность сделать 9 января выходным, что, по моему мнению, является логичным шагом и должно быть учтено в производственном календаре», — добавил Нилов.

Ранее рассказывали, что в Красноярске на Пашенном до 2030 года возведут детский сад и дорогу.