В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа 23 июня

В Самарском университете имени Королёва заработала Международная летняя космическая школа, посвящённая сразу трём важным юбилеям в истории космонавтики:
60 лет со дня выхода Алексея Леонова в открытый космос, 50 лет с момента первого совместного полёта кораблей «Союз» и «Аполлон», 50 лет первым снимкам с поверхности Венеры, переданным станцией «Венера-9».
В этом году в школе принимают участие 19 студентов из 8 стран: Бразилии, Колумбии, Египта, Индии, Мексики, Мьянмы, Пакистана и Перу.
Они будут обучаться разработке и созданию наноспутников, а также предлагать свои проекты научных миссий.
Программа включает лекции от ведущих российских учёных и практику на базе специализированных центров университета.
Студенты поработают над задачами, связанными с изучением сверхнизких орбит, мониторингом льдов в Арктике и исследованием космического пространства между Землёй и Луной.
Особое внимание будет уделено практической подготовке: участники смогут собрать и протестировать модели наноспутников, а затем защитить свои проекты перед экспертами.
Кроме того, гостем школы станет директор московского офиса японского агентства JAXA Ёсио Вада, который расскажет о запусках наноспутников с борта МКС.
По словам заведующего кафедрой космических исследований Самарского университета Игоря Белоконова, такие школы помогают молодёжи получить реальный опыт и развивать международное сотрудничество в космической отрасли.
Международная летняя космическая школа проводится в Самаре с 2003 года. За это время более 500 студентов из 48 стран получили возможность погрузиться в мир космических технологий и работать в международных командах.
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