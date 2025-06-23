Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в минувшее воскресенье провел рабочие мероприятия: беседу с авторами новых учебников по истории и ряд других рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера были рабочие мероприятия у президента. Помимо встречи с авторами учебников по истории, достаточно содержательным мероприятием, целый ряд встреч, собственно, до позднего вечера у главы государства (рабочий график — ред.) продолжался», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в понедельник Путин работает в Кремле.