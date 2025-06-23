Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле

Песков: Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в минувшее воскресенье провел рабочие мероприятия: беседу с авторами новых учебников по истории и ряд других рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера были рабочие мероприятия у президента. Помимо встречи с авторами учебников по истории, достаточно содержательным мероприятием, целый ряд встреч, собственно, до позднего вечера у главы государства (рабочий график — ред.) продолжался», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в понедельник Путин работает в Кремле.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше