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Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств

Песков: Путин выступит на встрече с выпускниками вузов военных ведомств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в Кремле на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств РФ и пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник Путин работает в Кремле, отметил Песков.

«Сегодня будет традиционно регулярное ежегодное мероприятие — это встреча президента с выпускниками высших военных учебных заведений России. Естественно выступление президента будет и его общение непосредственно с выпускниками и с отличниками», — сказал Песков журналистам.

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