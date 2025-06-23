Путин выступит на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в Кремле на встрече с выпускниками вузов силовых и военных ведомств РФ и пообщается с ними, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник Путин работает в Кремле, отметил Песков.
«Сегодня будет традиционно регулярное ежегодное мероприятие — это встреча президента с выпускниками высших военных учебных заведений России. Естественно выступление президента будет и его общение непосредственно с выпускниками и с отличниками», — сказал Песков журналистам.