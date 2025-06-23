Ученые рассказали, что может привести к похолоданию

«Результат, который показала наша модель, заключается в том, что под воздействием внешнего фактора — движение литосферных плит, извержение вулканов, опреснение Мирового океана и другие — тенденция потепления климата может смениться на похолодание и наоборот. Выяснилось, что при переходе от одного состояния к другому под воздействием внешнего фактора климат может “перескочить” и поменять траекторию. Например, в нашем случае — от потепления к похолоданию. И что крайне примечательно — эти “перескоки” заложены в природу климата», — поясняет руководитель работы и лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров.