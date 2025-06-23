Бывший глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов предстанет перед судом за получение взятки тремя квартирами

В рамках дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более пяти миллионов рублей. В доход государства также были взысканы две квартиры в Уфе и Мелеузе, а также 23 миллионов рублей с личных счетов фигурантов, происхождение которых они не смогли подтвердить.