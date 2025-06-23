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Бывший глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов предстанет перед судом за получение взятки тремя квартирами

Экс-главу района Башкирии осудят за взятки в виде трех квартир.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершилось расследование дела против бывшего главы администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов и его сообщника. Оба, как сообщают пресс-служба Следственного комитета и прокуратуры республики, предстанут перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Согласно данным следствия, в 2020—2022 годах Шамсутдинов через посредника получил от застройщика три квартиры общей стоимостью свыше четыре миллиона рублей. Взамен он обеспечил компании победу в аукционе на аренду земельных участков в парковой зоне Мелеуза и выдал разрешение на строительство жилых домов.

— Кроме того, глава администрации обещал общее покровительство учредителю строительной компании и руководимым им юридическим лицам, — сообщает СК.

Для конспирации квартиры были оформлены на подставных лиц, а затем переоформлены на родственников экс-чиновника.

В рамках дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более пяти миллионов рублей. В доход государства также были взысканы две квартиры в Уфе и Мелеузе, а также 23 миллионов рублей с личных счетов фигурантов, происхождение которых они не смогли подтвердить.

Бывший чиновник содержится под стражей, его сообщник — под домашним арестом. Все материалы на них направлены в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

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