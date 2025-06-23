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Жителей Таганрога снова пригласили на бесплатное экспресс-обследование

24 июня жители Таганрога смогут бесплатно сдать анализы и получить консультации врачей.

Источник: Комсомольская правда

24 июня жители Таганрога смогут вновь пройти бесплатное экспресс-обследование в «Пункте здоровья», он будет работать с 9 до 13 часов. Об этом в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Регистрация заканчивается в 12:45. В этот раз местом проведения акции станет Приморский парк. Медицинские палатки установят около детской научной площадки, — написала Светлана Камбулова.

Все желающие смогут измерить давление, рост, вес и получить расчет индекса массы тела. Также будут доступны тесты на уровень глюкозы, холестерина, кислорода в крови. Можно сделать ЭКГ.

Планируются консультации терапевта и эндокринолога. Важно: при себе необходимо иметь паспорт, анализ крови проводится натощак.

Добавим, акцию проведут в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону».

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