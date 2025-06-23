Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году

«Белтелеком» анонсировал запуск мобильного оператора.

Источник: Комсомольская правда

«Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году. Подробности озвучил генеральный директор компании «Белтелеком» Алексей Ивашкин, сообщает БелТА.

По словам генерального директора, компания намерена выйти на рынок сотовой связи и запустить мобильное направление в 2026 году. Он уточнил, что указанный проект является для «Белтелекома» стратегическим.

— Разработали стратегию и начали ее реализацию, — подчеркнул генеральный директор Алексей Ивашкин.

Тем временем А1 предупредил абонентов, у которых в телефонах стоят старые SIM-карты Velcom.

Ранее Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси.

Кроме того, Минсвязи объяснило, почему в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.