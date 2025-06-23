«Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году. Подробности озвучил генеральный директор компании «Белтелеком» Алексей Ивашкин, сообщает БелТА.
По словам генерального директора, компания намерена выйти на рынок сотовой связи и запустить мобильное направление в 2026 году. Он уточнил, что указанный проект является для «Белтелекома» стратегическим.
— Разработали стратегию и начали ее реализацию, — подчеркнул генеральный директор Алексей Ивашкин.
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