Крокодил в Каспии снова напугал соцсети

Ранее администрация зоопарка Караганды поделилась хорошей новостью. Как оказалось, в парке поселились настоящие канадские бизоны. Специалисты не только показали снимки млекопитающих, но и подробно рассказали о них. Теперь гости зоопарка могут увидеть могучего самца по имени Марс и двух грациозных самок — Венеру и Майю.