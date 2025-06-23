Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило о новой схеме мошенничества

МВД: мошенники обзванивают россиян под предлогом продления договора связи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками «Ростелекома» и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом «продления договора связи», предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники звонят на домашний, представляясь “Ростелекомом”. В разных регионах России фиксируются мошеннические звонки на домашние телефоны. Злоумышленники представляется сотрудником “Ростелекома” и под предлогом “продления договора связи”, просят сообщить код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы», — говорится в сообщении.

Правоохранители поясняют, что получив код, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам, позднее следует новый звонок — уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. «Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами “проводятся незаконные операции”, и под видом “защиты” или “проверки” требуют передать деньги курьеру», — заключили в ведомстве.