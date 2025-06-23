МВД предупредило о новой схеме мошенничества

Правоохранители поясняют, что получив код, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам, позднее следует новый звонок — уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. «Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами “проводятся незаконные операции”, и под видом “защиты” или “проверки” требуют передать деньги курьеру», — заключили в ведомстве.