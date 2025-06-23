В Омске могут полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет, и существенно ужесточить штрафы за нарушения правил торговли никотинсодержащей продукцией. Соответствующий законопроект сегодня, 23 июня, рассмотрит Госдума.
Инициатором законопроекта является партия «Справедливая Россия». Если идею поддержат остальные депутаты, за продажу вейпов и электронных сигарет отныне будет предусмотрена административная ответственность и штрафы. Новые санкции найдут отражение в КоАП РФ.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, суммы штрафов для граждан могут составить от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч. Штраф для юридических лиц может достигать миллиона рублей.
Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают существенно ужесточить штрафы за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Предполагается поднять штрафы для граждан до 300 — 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 700 тысяч до миллиона, для юридических лиц — от полутора до двух миллионов.
Если законопроект одобрят, продажа вейпов и электронных сигарет будет запрещена в Омске и Омской области повсеместно.