В Иркутской области запустили новое химическое производство

Этот проект — часть большой государственной программы. Еще в 2023 году президент Владимир Путин дал поручение активнее развивать производство химической продукции. Новый цех как раз помогает выполнить эту задачу. Особое значение имеет то, что здесь будут производить компоненты для создания особо прочных полимеров. Эти материалы позволяют значительно улучшить работу нефтепроводов.