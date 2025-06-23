В Иркутской области запустили новое химическое производство

На базе Иркутского института химии имени Фаворского начал работать новый цех по выпуску фторированных алканов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, эти химические компоненты нужны для создания высокотехнологичных материалов, используемых в нефтепроводах и научных исследованиях. Губернатор Игорь Кобзев лично посетил новое производство.
— Человеческий и научный потенциал всегда был силен в Иркутской области, и это, безусловно, вызывает гордость. Коллектив Иркутского института химии проявил высокий профессионализм и заинтересованность при создании нового производства, — сообщил Игорь Кобзев.
Этот проект — часть большой государственной программы. Еще в 2023 году президент Владимир Путин дал поручение активнее развивать производство химической продукции. Новый цех как раз помогает выполнить эту задачу. Особое значение имеет то, что здесь будут производить компоненты для создания особо прочных полимеров. Эти материалы позволяют значительно улучшить работу нефтепроводов.
Во время визита глава региона обсудил с учеными важные вопросы. В их числе поддержка молодых специалистов в науке, привлечение школьников к изучению химии, подготовка кадров для химической промышленности, а также планы по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.
Напомним, в регионе уже действуют меры поддержки для молодых ученых: специальные стипендии, конкурсы и другие программы. Результаты уже видны — в этом году больше выпускников выбрали химию для сдачи ЕГЭ, чем в прошлом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Усть-Ордынском начали строить водопроводные сети.