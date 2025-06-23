Стичачча: пользователь испек фокаччу со Стичем из оливок

На Reddit набрал популярность пост пользователя с ником Educational_Run_7119, который испек фокаччу, украшенную портретом Стича из диснеевского мультфильма «Лило и Стич». Фото блюда получило более 10 тысяч лайков и вызвало волну восхищения.
«Это уже третий раз, когда я готовлю такую фокаччу, и это самая сложная из всех, что я делал», — признался автор.
Внимание подписчиков привлекли детали оформления: глаза, нос и другие мелкие элементы сделаны из черных оливок. В комментариях автор объяснил, что ранее пытался использовать чернику, но результат оказался неудачным.
Пользователи форума не скупились на похвалу:
- «Это невероятно! Он выглядит как настоящий!»
- «Я бы не смог это съесть — слишком жалко разрушать Стича»
- «Фокачча значит семья»
- «Если бы ты не показал процесс, я бы решила, что это нейросеть»
- «Эта выпечка — просто гениальна»
Похоже, любовь к Стичу и фокачче объединила тысячи пользователей и доказала, что кулинария — это искусство.