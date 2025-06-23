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Стичачча: пользователь испек фокаччу со Стичем из оливок

Пользователь Reddit испек фокаччу в виде героя мультфильма «Лило и Стич» и восхитил многотысячную аудиторию. Фотография блюда собрала более 10 тысяч лайков.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Reddit.com

На Reddit набрал популярность пост пользователя с ником Educational_Run_7119, который испек фокаччу, украшенную портретом Стича из диснеевского мультфильма «Лило и Стич». Фото блюда получило более 10 тысяч лайков и вызвало волну восхищения.

«Это уже третий раз, когда я готовлю такую фокаччу, и это самая сложная из всех, что я делал», — признался автор.

Внимание подписчиков привлекли детали оформления: глаза, нос и другие мелкие элементы сделаны из черных оливок. В комментариях автор объяснил, что ранее пытался использовать чернику, но результат оказался неудачным.

Пользователи форума не скупились на похвалу:

  • «Это невероятно! Он выглядит как настоящий!»
  • «Я бы не смог это съесть — слишком жалко разрушать Стича»
  • «Фокачча значит семья»
  • «Если бы ты не показал процесс, я бы решила, что это нейросеть»
  • «Эта выпечка — просто гениальна»

Похоже, любовь к Стичу и фокачче объединила тысячи пользователей и доказала, что кулинария — это искусство.