Проезд транспорта осложнился на трассе М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области осложнилось движение транспорта. Об этом 23 июня предупреждают в управлении Госавтоинспекции.
Проблемы с проездом сейчас сохраняются на 1007 км. Там устраняют ямы и ремонтируют дорожное покрытие. Следует выбирать альтернативные пути.
Также затруднения возможны в северном направлении с 1000 по 998 км автодороги. На этом отрезке выгружают и устанавливают бетонные ограждения.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта. Особое внимание необходимо обращать на временные дорожные знаки и информационные щиты, установленные в местах проведения ремонтных работ, заблаговременно снижать скорость и соблюдать дистанцию.
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