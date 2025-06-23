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Проезд транспорта осложнился на трассе М-4 в Ростовской области

Водителей предупредили о дорожных работах на участках трассы М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области осложнилось движение транспорта. Об этом 23 июня предупреждают в управлении Госавтоинспекции.

Проблемы с проездом сейчас сохраняются на 1007 км. Там устраняют ямы и ремонтируют дорожное покрытие. Следует выбирать альтернативные пути.

Также затруднения возможны в северном направлении с 1000 по 998 км автодороги. На этом отрезке выгружают и устанавливают бетонные ограждения.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта. Особое внимание необходимо обращать на временные дорожные знаки и информационные щиты, установленные в местах проведения ремонтных работ, заблаговременно снижать скорость и соблюдать дистанцию.

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