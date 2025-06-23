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Аграрный университет в Уфе посетила Ольга Бузова

Ольга Бузова приехала в Уфу снимать шоу в аграрном вузе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июня, известная певица и телеведущая Ольга Бузова в рамках своего проекта «Ольга Вузова» побывала в Башкирском государственном аграрном университете.

Как рассказали в пресс-службе вуза, артистка ознакомилась с научным и образовательным потенциалом университета. В ходе визита Бузова посетила «Аграрное подворье», ветеринарную клинику и биотехнологическую лабораторию.

Телезвезда, по словам представителей БГАУ, особо отметила инновационные разработки в биотехнологической лаборатории, подчеркнув их важность для развития сельского хозяйства.

В программе визита знаменитости запланировано посещение факультета пищевых технологий, Центра молодежного творчества и Центра молодежных инициатив и социальной защиты.

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