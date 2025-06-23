Аграрный университет в Уфе посетила Ольга Бузова

Сегодня, 23 июня, известная певица и телеведущая Ольга Бузова в рамках своего проекта «Ольга Вузова» побывала в Башкирском государственном аграрном университете.
Как рассказали в пресс-службе вуза, артистка ознакомилась с научным и образовательным потенциалом университета. В ходе визита Бузова посетила «Аграрное подворье», ветеринарную клинику и биотехнологическую лабораторию.
Телезвезда, по словам представителей БГАУ, особо отметила инновационные разработки в биотехнологической лаборатории, подчеркнув их важность для развития сельского хозяйства.
В программе визита знаменитости запланировано посещение факультета пищевых технологий, Центра молодежного творчества и Центра молодежных инициатив и социальной защиты.
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