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Столичные врачи спасли новорожденного с массой тела 415 г

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Врачи в Москве выходили ребенка, родившегося с весом 415 г. Новорожденный провел более трех месяцев в отделении реанимации, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. История малыша, появившегося на свет в перинатальном центре ГКБ № 67 им. Ворохобова с весом всего 415 г, — яркое тому подтверждение. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы, ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки», — рассказала Ракова.

По ее словам, будущая мать поступила в перинатальный центр с патологией. Врачи приняли решение о проведении экстренных родов методом кесарева сечения. Сразу после рождения ребенка поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату ИВЛ. В течение трех месяцев ребенок получал необходимое лечение.

Ракова добавила, что в настоящее время вес ребенка составляет 3,2 кг, он здоров и находится дома с семьей. На сегодняшний день это самый маленький новорожденный, выхоженный в перинатальном центре Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова.

Заммэра подчеркнула, что в Москве ведется работа по поддержке семей с детьми на всех этапах. «Эту работу ведут специалисты центров женского здоровья, а также созданного нами каркаса перинатальных центров и современных роддомов», — заключила Ракова.

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