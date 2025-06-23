Столичные врачи спасли новорожденного с массой тела 415 г

«Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. История малыша, появившегося на свет в перинатальном центре ГКБ № 67 им. Ворохобова с весом всего 415 г, — яркое тому подтверждение. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы, ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки», — рассказала Ракова.
По ее словам, будущая мать поступила в перинатальный центр с патологией. Врачи приняли решение о проведении экстренных родов методом кесарева сечения. Сразу после рождения ребенка поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату ИВЛ. В течение трех месяцев ребенок получал необходимое лечение.
Ракова добавила, что в настоящее время вес ребенка составляет 3,2 кг, он здоров и находится дома с семьей. На сегодняшний день это самый маленький новорожденный, выхоженный в перинатальном центре Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Заммэра подчеркнула, что в Москве ведется работа по поддержке семей с детьми на всех этапах. «Эту работу ведут специалисты центров женского здоровья, а также созданного нами каркаса перинатальных центров и современных роддомов», — заключила Ракова.