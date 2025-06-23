Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов

«В экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию, теперь таких заданий будет четыре вместо двух. Также принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел “Аудирование”, для успешного прохождения экзамена», — говорится в публикации.