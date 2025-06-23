Названы мужские имена, обладатели которых отличаются особой жестокостью

Львы умудряются быть одновременно и прекрасными, и ужасными, что вызывает у большинства людей смешанные чувства по отношению к обладателям этого имени. Львам очень важно, что о них думают другие, поэтому они всегда стараются произвести впечатление на всех. Но они также жаждут внимания и сделают все, чтобы все взгляды были прикованы к ним. Если для этой цели придется идти по головам, унижать или подставлять других — они пойдут на это. Они безмерно горды и с трудом признают свои ошибки. Но в конце концов они просто хотят, чтобы все их любили, поэтому найдут способ исправить свои ошибки.