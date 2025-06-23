В Самаре 25 июня пройдёт открытая лекция о закулисье «Том Сойер Феста»

Он расскажет о внутренней кухне фестиваля, который объединяет волонтёров, восстанавливающих историческую городскую среду. Гости услышат о трудностях, с которыми сталкиваются активисты, включая конфликты в команде, сложности взаимодействия с жителями, депутатами и курьёзные случаи, о которых обычно не говорят публично.