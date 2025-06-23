В Самаре 25 июня пройдёт открытая лекция о закулисье «Том Сойер Феста»

25 июня в 19:00 в пространстве «ЦЕХ» на Станкозаводе состоится открытая лекция «Том Сойер Фест и его тёмная сторона» (12+). Спикером выступит координатор проекта в Самаре Антон Черепок.
Он расскажет о внутренней кухне фестиваля, который объединяет волонтёров, восстанавливающих историческую городскую среду. Гости услышат о трудностях, с которыми сталкиваются активисты, включая конфликты в команде, сложности взаимодействия с жителями, депутатами и курьёзные случаи, о которых обычно не говорят публично.
Формат мероприятия обещает быть живым: графики, цифры, фотографии, сессия «вопрос-ответ» и личные истории. Организаторы анонсируют сочетание исповеди и стендапа — будет и полезно, и весело.
Вход свободный. Адрес: ул. Куйбышева, 128а.
Ранее мы писали, что в Музее Рязанова пройдёт лекция о «тайнах» (12+) советского кино и читка по фильму «Июльский дождь» (12+).
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