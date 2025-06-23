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Метод триажа: система медработников для контроля внимания

Справляться с завалами дел и не терять концентрацию — реально, если применять медицинский подход. Как система сортировки задач по методу триажа помогает бороться со стрессом и повышать эффективность, рассказали в статье.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Триаж — система, по которой медики в отделениях неотложной помощи расставляют пациентов по степени срочности. В условиях, когда ресурсов не хватает на всех сразу, такая сортировка помогает спасать жизни: первыми помощь получают те, чье состояние критическое.

Теперь эта система все чаще используется за пределами больниц — в тайм-менеджменте. В журнале Marie Claire рассказали, как применять метод триажа для работы, домашних дел и управления вниманием.

Смысл в том, чтобы делить задачи по «цветам» — в зависимости от их срочности:

  • Красный — требует немедленного внимания (например, дедлайн, штраф, срочный звонок);
  • Оранжевый — важное, но не критическое (подготовка ко встрече, покупки);
  • Зелёный — может подождать (уборка, отложенные идеи, рутинные дела).

Такой подход позволяет наглядно увидеть, что требует реакции прямо сейчас, а с чем можно не спешить. Без сортировки все кажется срочным — отсюда стресс, расфокус и ощущение, что ничего не успеваешь.

Есть нюанс: метод требует регулярной переоценки приоритетов. Задачи «зеленой» категории могут со временем стать «оранжевыми», а «красные» — исчезнуть вовсе. Но это не значит, что нужно все дела считать критическими.

Сортировка помогает сосредоточиться на главном и рационально тратить силы.

Внимание — не бесконечный ресурс, и если управлять им грамотно, можно не только работать эффективнее, но и чувствовать себя гораздо лучше.