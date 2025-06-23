В Молдове объявили «желтый код»: Страну накрывает сильнейшая жара

Гидрометеорологическая служба Молдовы объявила желтый уровень метеоопасности в связи с надвигающейся жарой. Соответствующее предупреждение было опубликовано сегодня, 23 июня 2024 года.
Согласно прогнозу, в период с 24 по 27 июня в южных и частично центральных районах страны температура воздуха может достигать +33…+35°C. Жаркая погода классифицируется как опасное атмосферное явление.
Предупреждение охватывает юг и центр Республики Молдова, в соответствии с официальной картой, представленной Государственной гидрометеорологической службой.