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В Молдове объявили «желтый код»: Страну накрывает сильнейшая жара

Синоптики предупреждают, что код из-за повышенных температур будет действовать с 24 по 27 июня.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Гидрометеорологическая служба Молдовы объявила желтый уровень метеоопасности в связи с надвигающейся жарой. Соответствующее предупреждение было опубликовано сегодня, 23 июня 2024 года.

Согласно прогнозу, в период с 24 по 27 июня в южных и частично центральных районах страны температура воздуха может достигать +33…+35°C. Жаркая погода классифицируется как опасное атмосферное явление.

Предупреждение охватывает юг и центр Республики Молдова, в соответствии с официальной картой, представленной Государственной гидрометеорологической службой.