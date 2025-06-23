Головы просто лопнут! Прогноз магнитных бурь на 24 июня 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
24 июня ожидается сильная магнитная буря, мощность которой составит 6 баллов. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени. Буря не отступит долгое время — она закончится лишь через два дня, 26 июня.
Геошторм будет сильным и продолжительным. Из-за этого у метеозависимых могут появиться следующие симптомы: головокружение, мигрени и головные боли, перепады давления и апатия, разбитость.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.