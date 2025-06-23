Опасаться лихорадки? Эксперт рассказал о причинах нашествия комаров в Перми

«Всё зависит от климата и от погодных условий. В этом году так сложилось, что они все дружно вылетели. Так же говорят про мошку — что она вылетела раньше, чем обычно. У многих насекомых, в том числе комаров, есть чёткая зависимость длительности развития их личиночных стадий от температуры воды. Если она тёплая, то они развиваются быстрее, если холодная, то дольше. Комары и личинки живут в стоячей воде. Поэтому когда проходит много дождей, они развиваются даже во временных лужах. Им достаточно таких условий», — объясняет perm.aif.ru эксперт.