Опасаться лихорадки? Эксперт рассказал о причинах нашествия комаров в Перми

Этим летом жители разных регионов замечают, что количество комаров в городе сильно выросло. Насекомые стали нападать не только в лесу и около водоёмов, но и в центре. Не стала исключением и Пермь. Почему их вдруг стало так много? Сколько ещё терпеть их укусы? Чем опасна лихорадка Западного Нила, которую, как пишут СМИ, переносят кровопийцы? На эти и другие вопросы сайту perm.aif.ru ответил кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Виктор Ефимик.
Почему этим летом так много комаров?
«Всё зависит от климата и от погодных условий. В этом году так сложилось, что они все дружно вылетели. Так же говорят про мошку — что она вылетела раньше, чем обычно. У многих насекомых, в том числе комаров, есть чёткая зависимость длительности развития их личиночных стадий от температуры воды. Если она тёплая, то они развиваются быстрее, если холодная, то дольше. Комары и личинки живут в стоячей воде. Поэтому когда проходит много дождей, они развиваются даже во временных лужах. Им достаточно таких условий», — объясняет perm.aif.ru эксперт.
Подобное нашествие наблюдается только в Пермском крае?
«Все зависит от погодных условий. Есть территории вообще комариные — в Якутии, например, полно комаров. Там, где много болот и стоячей воды, там, конечно, комаров очень много», — говорит эксперт.
Когда комаров станет меньше?
«Пока что ещё весьма замечательное время для комаров, не все успели до конца выплодиться. А потом, где-то в августе, их станет меньше», — объясняет Виктор Ефимик.
Как защититься от укусов комаров?
«Лучше всего пользоваться спреем или мазью от укусов комаров. Если это вам не по душе, есть соответствующие костюмы — энцефалитки. В домах ставятся москитные сетки, но комары могут залетать и через вентиляционные шахты. Для них есть жидкостные фумигаторы, они очень эффективные и хорошо действуют от комаров», — советует эксперт.
В Сети распространяется информация об ещё одном методе защиты от комаров. Люди предлагают побрызгаться водой с ванилином. Эксперт не уверен, что это действенный вариант спасения от кровопийц.
«Нужно пробовать. По идее, сладкие вещи, наоборот, как бы привлекают, но мух. Комаров же может привлекать пот или чёрный цвет. Есть душистые травы, которые могут отпугивать. Лосьон или духи порой даже действуют. По поводу воды с ванилином — нужно пробовать, может и этот способ сработает», — делится эксперт.
Воспаления, мифы, смерть.
В южных регионах России обнаружили комаров, переносящих лихорадку Западного Нила. Чем она страшна?
«Как любая болезнь, она опасна. Лихорадка вызывает воспаление мозговых оболочек, серьёзные воспаления на коже, менингит и энцефалит», — объясняет Виктор Ефимик.
Однако жителям Пермского края пока не стоит опасаться риска подцепить недуг.
«Её отслеживают, но она ещё не встречается в нашем регионе», — говорит эксперт.
Учёный также развеял миф о том, что комары живут всего пару дней.
«Живут они чуть дольше, конечно. Всё зависит от температуры воздуха. Самки живут от 40 до 120 дней. Самцы — вдвое меньше. Иногда комаров путают с подёнками, которые как раз живут примерно день или два», — объяснил Виктор Ефимик.
Многие винят комаров в том, что от них почти нет толку, зато много неприятностей. Но что будет, если они исчезнут совсем? П словам учёного, это ни к чему хорошему не приведёт.
«Плохо будет всем животным и насекомым, которые питаются комарами. Имаго являются звеньями в пищевых цепях. Ими питаются летучие мыши, птицы, крупные хищные насекомые. Личинки живут в воде, соответственно, они входят в цепи питания водных обитателей: личинок насекомых, рыбы. Исчезновение комаров станет большой проблемой для всех участников этих пищевых цепей», — говорит эксперт.