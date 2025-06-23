Во Владивостоке блогера Коэна оштрафовали за оскорбительный мерч о своей жертве

Блогера Виктора Коэна, отсидевшего 10 лет за убийство сожительницы, оштрафовали на 60 тыс. рублей за создание мерча с отсылками к преступлению. В 2014-м он признался, что задушил свою возлюбленную Галину Колядзинскую, а затем расчленил ее тело с помощью мясорубки и сжег. После выхода на свободу мужчина анонсировал запуск линии одежды: в числе товаров — кофты с кадрами его допроса и надписью «Мясорубка правосудия». Коэну грозило пять лет колонии за унижение человеческого достоинства, но суд не увидел в его действиях состава преступления и ограничился штрафом за хулиганство.