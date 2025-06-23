В Самарском районе на Некрасовской завершается модернизация резервной теплосети

В Самарском районе завершается модернизация резервной теплосети на улице Некрасовской. Работы проводит компания «Т Плюс», которая заменила свыше 300 метров подземных трубопроводов. Новая труба уже смонтирована, уложены железобетонные лотки, в ближайшие дни будет выполнена гидроизоляция. После этого участок передадут специализированной организации для восстановления благоустройства.
Работы по замене теплосетей на улице Некрасовской завершатся в августе 2025 года. После завершения работ улица будет заасфальтирована, а также проведено озеленение территории.
В 2025 году компания «Т Плюс» планирует модернизировать коммуникации на 21 участке в Самаре. Работы уже ведутся на 17 объектах. Также продолжатся гидравлические испытания, в ходе которых трубопроводы испытывают повышенным давлением холодной воды для выявления ослабленных участков трасс и проведения ремонта до начала отопительного сезона.
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