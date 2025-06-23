В Самарском районе на Некрасовской завершается модернизация резервной теплосети

В 2025 году компания «Т Плюс» планирует модернизировать коммуникации на 21 участке в Самаре. Работы уже ведутся на 17 объектах. Также продолжатся гидравлические испытания, в ходе которых трубопроводы испытывают повышенным давлением холодной воды для выявления ослабленных участков трасс и проведения ремонта до начала отопительного сезона.