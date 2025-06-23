Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре начали приемку благоустройства четырех дворов в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Самары началась приемка благоустройства четырех дворов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Октябрьском районе Самары началась приемка благоустройства четырех дворов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Приемная комиссия, включающая экспертов, представителей администрации, депутатов и управляющих компаний, проверяет качество выполненных работ и используемых материалов.

Как сообщает городская мэрия, во дворах на улицах Ерошевского и Подшипниковой уже оборудованы детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, обновлены дворовые проезды и парковочные карманы. Завершается укладка асфальта во дворах по улицам Циолковского и Невской.

Дополнительно на улице Корабельной отремонтирован дворовой проезд, а на улице Гагарина восстановлена теплоизоляция трубопроводов.

Ранее мы писали, что в Самарской области восстановят дороги, которые проходят до мест рождения Героев Советского Союза.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!