В Самаре начали приемку благоустройства четырех дворов в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Самары началась приемка благоустройства четырех дворов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Приемная комиссия, включающая экспертов, представителей администрации, депутатов и управляющих компаний, проверяет качество выполненных работ и используемых материалов.
Как сообщает городская мэрия, во дворах на улицах Ерошевского и Подшипниковой уже оборудованы детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, обновлены дворовые проезды и парковочные карманы. Завершается укладка асфальта во дворах по улицам Циолковского и Невской.
Дополнительно на улице Корабельной отремонтирован дворовой проезд, а на улице Гагарина восстановлена теплоизоляция трубопроводов.
Ранее мы писали, что в Самарской области восстановят дороги, которые проходят до мест рождения Героев Советского Союза.
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