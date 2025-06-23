В Самаре начали приемку благоустройства четырех дворов в Октябрьском районе

Как сообщает городская мэрия, во дворах на улицах Ерошевского и Подшипниковой уже оборудованы детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, обновлены дворовые проезды и парковочные карманы. Завершается укладка асфальта во дворах по улицам Циолковского и Невской.