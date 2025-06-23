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В Башкирии сняли карантин, который был введен 16 лет назад

Россельхознадзор упразднил карантинную фитосанитарную зону и отменил карантинный режим по амброзии в Стерлитамакском районе.

Источник: ГБУ "ЗУБЦОВСКАЯ СББЖ"

В Башкирии сняли карантин, который был введен 16 лет назад. Россельхознадзор упразднил карантинную фитосанитарную зону и отменил карантинный й режим по амброзии в Стерлитамакском районе.

Сообщается, что по итогам мониторинга, участок площадью 350 га спасена от сорняка «амброзии многолетней» благодаря проведенному плану по ликвидации карантинного объекта.

«В течение трех последних лет в карантинной фитосанитарной зоне очаги карантинного сорного растения отсутствовали. Данный факт подтверждается результатами фитосанитарных обследований», — уточнили в пресс-службе ведомства.