В Башкирии сняли карантин, который был введен 16 лет назад. Россельхознадзор упразднил карантинную фитосанитарную зону и отменил карантинный й режим по амброзии в Стерлитамакском районе.
Сообщается, что по итогам мониторинга, участок площадью 350 га спасена от сорняка «амброзии многолетней» благодаря проведенному плану по ликвидации карантинного объекта.
«В течение трех последних лет в карантинной фитосанитарной зоне очаги карантинного сорного растения отсутствовали. Данный факт подтверждается результатами фитосанитарных обследований», — уточнили в пресс-службе ведомства.