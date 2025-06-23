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В Новосибирске родились первые в России детеныши бинтуронгов

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило сообщил о важном событии — здесь впервые в России родились детеныши бинтуронгов. Эти редкие животные находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу МСОП.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило поделился радостной новостью — впервые в России здесь получили потомство бинтуронгов. У одной из пар родились два здоровых детеныша.

Бинтуронг — редкий вид млекопитающих из Юго-Восточной Азии, находящийся под угрозой исчезновения. Эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) со статусом «уязвимый». Рождение детенышей — новый шанс для сохранения популяции.

Бинтуронги живут в Новосибирском зоопарке с 2010 года. Сейчас в коллекции учреждения — две пары этих необычных животных. Несмотря на то, что содержание и размножение бинтуронгов в неволе крайне затруднительно, специалистам удалось создать подходящие условия, близкие к природным.

Теперь у гостей зоопарка есть уникальная возможность увидеть редких малышей своими глазами. Сотрудники учреждения отмечают, что новорожденные чувствуют себя хорошо и уже проявляют активность.