В Новосибирске родились первые в России детеныши бинтуронгов

Бинтуронги живут в Новосибирском зоопарке с 2010 года. Сейчас в коллекции учреждения — две пары этих необычных животных. Несмотря на то, что содержание и размножение бинтуронгов в неволе крайне затруднительно, специалистам удалось создать подходящие условия, близкие к природным.