Директор Государственного архива Ростовской области погиб в ДТП

Николай Трапш был одним из наиболее авторитетных экспертов в кавказоведении. С 2018 году работа специалиста была связана с кафедрой конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и регионоведения ЮФУ, в котором он одновременно руководил Центром исследований Большого Кавказа.