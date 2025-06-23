Директор Государственного архива Ростовской области погиб в ДТП

Директор Государственного архива Ростовской области, кандидат исторических наук, доцент Николай Трапш погиб в ДТП 21 июня 2025 года. Об этом сообщили в Институте социологии и регионоведения ЮФУ.
— Трагический уход Николая Алексеевича — невосполнимая потеря для всего гуманитарного сообщества юга России и всей страны. Это был добрый, отзывчивый, невероятно компетентный специалист, наставник, надежный человек, коллега и друг. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Алексеевича, — написали в соцсетях сотрудники вуза.
Николай Трапш был одним из наиболее авторитетных экспертов в кавказоведении. С 2018 году работа специалиста была связана с кафедрой конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и регионоведения ЮФУ, в котором он одновременно руководил Центром исследований Большого Кавказа.
Автора более 100 научных и учебно-методических работ по истории России и Кавказского макрорегиона, политической регионалистики, любили и уважали студенты. Они считали наставника непререкаемым научным авторитетом.
Николай Трапш совмещал научно-педагогическую деятельность с государственной службой: с 2016 года он являлся директором Государственного архива Ростовской области. Был экспертом федерального проекта «Без срока давности», членом Совета регионального отделения Российского исторического общества в Ростовской области. Состоял в совете Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей РФ.
Добавим, ранее в Госавтоинспекции сообщали о смертельном ДТП, произошедшем 21 июня на трассе Ростов — Ставрополь.
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