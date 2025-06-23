Собаки, напавшие на девочку в Омске, пожизненно останутся в приюте

Также в мэрии напомнили, что делать при нападении на человека или других животных. Заявки на их отлов принимает Единая дежурно-диспетчерская служба города по телефону: 78−78−78. Если же бирок в ушах у собак нет и они сбились в большую стаю, то необходимо обращаться в свою УК или КТОС. Они должны затем напрямую отправить заявку диспетчеру муниципального приюта.