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Собаки, напавшие на девочку в Омске, пожизненно останутся в приюте

В мэрии Омска омичам напомнили, куда обращаться с жалобами на безнадзорных животных.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Омска прокомментировали инцидент с нападением стаи собак на 9-летнюю девочку. Животных пообещали отловить, агрессивные животные пожизнен6о останутся в муниципальном приюте.

Напомним, о происшествии стало известно сегодня. На улице Музейной стая собак напала на 9-летнюю девочку, проверку по данному факту проводят СУ СКР и прокуратура.

«Сотрудники муниципального приюта для животных в минувшие выходные отловили одну собаку на указанной территории. Сегодня работы продолжаются, собаки мигрируют. Агрессивные животные после отлова останутся в приюте для пожизненного содержания», прокомментировали инцидент в мэрии.

Напомним, миролюбивые особи в обычной практике приюта после стерилизации, вакцинации и чипирования возвращаются в привычные места обитания.

Также в мэрии напомнили, что делать при нападении на человека или других животных. Заявки на их отлов принимает Единая дежурно-диспетчерская служба города по телефону: 78−78−78. Если же бирок в ушах у собак нет и они сбились в большую стаю, то необходимо обращаться в свою УК или КТОС. Они должны затем напрямую отправить заявку диспетчеру муниципального приюта.