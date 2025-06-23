«Вареные помидоры»: три года у омичей топит кипятком дачи

«СНТ Каучук, Советский район. Три года топят дачные и жилые дома тепловые сети. Обращаемся в разные инстанции. Везде одни отписки, у нас уже архив фото и видео выбросов, протечки воды с тепловых сетей. Это видео от 21.06.2025, горячая вода. Люди не могут пользоваться своими участками, зайти на него, кустарники погибают. Администрация, СМИ, кто-нибудь!!!», — эмоционально пишет автор поста.