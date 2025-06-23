«Вареные помидоры»: три года у омичей топит кипятком дачи

Видео с буквальным «криком души» от садоводов СНТ «Каучук» появилось 21 июня в телеграм-канале «ЧП Омск». По утверждению автора, в Советском округе уже три года не решается проблема с дырявыми трубами теплотрассы. Горячая вода заливает дачи, губя урожай и посадки.
«СНТ Каучук, Советский район. Три года топят дачные и жилые дома тепловые сети. Обращаемся в разные инстанции. Везде одни отписки, у нас уже архив фото и видео выбросов, протечки воды с тепловых сетей. Это видео от 21.06.2025, горячая вода. Люди не могут пользоваться своими участками, зайти на него, кустарники погибают. Администрация, СМИ, кто-нибудь!!!», — эмоционально пишет автор поста.
На опубликованном в качестве подтверждения слов видео хорошо видно, что из огромных труб бодрым напором льется вода, а с огромной лужи поднимаются клубы пара. На обращение отреагировала сегодня, 23 июня, компания АО «Омск РТС». Ведомство сообщает, что в ближайшее время сотрудники омских тепловых сетей устранят дефект, возникший в следствии плановых гидроиспытаний.