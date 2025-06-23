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Ради съемок кино в Уфе на семь часов перекроют две улицы и парковку

В Уфе из-за съемок фильма перекроют две улицы и парковку.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 24 июня, в Уфе с 08:00 до 15:00 в историческом центре города будут временно перекрыты несколько улиц в связи со съемками художественного фильма «Излечу твои раны». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения коснутся крайней правой полосы улицы Тукаева на участке (от Цюрупы до Расулева), а также крайней правой полосы улицы Расулева (от улицы Тукаева до улицы Салавата). Кроме того, будет закрыта парковка по улице Салавата рядом со входом в сад имени Салавата Юлаева.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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