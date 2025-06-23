Ради съемок кино в Уфе на семь часов перекроют две улицы и парковку

Ограничения коснутся крайней правой полосы улицы Тукаева на участке (от Цюрупы до Расулева), а также крайней правой полосы улицы Расулева (от улицы Тукаева до улицы Салавата). Кроме того, будет закрыта парковка по улице Салавата рядом со входом в сад имени Салавата Юлаева.