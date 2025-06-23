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В Ангарском округе появится новый логистический центр

Предприятие обещает стать одним из самых масштабных в муниципалитете.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Ангарского округа Сергей Петров провел плановое совещание по инвестиционным проектам, на котором рассмотрели 16 ключевых вопросов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, подобные встречи проходят ежемесячно, и одной из главных тем стало строительство крупного логистического центра.

Место для будущего объекта уже выбрано — им станет Ангарский округ. Решение подтверждено подписанным соглашением между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководителем инвесткомпании. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.

— Это будет одно из самых крупных предприятий в муниципалитете. Серьезный инвестиционный проект станет настоящим импульсом экономического развития Ангарского округа, — сказал Сергей Петров.

Площадь помещения превысит 150 тысяч квадратных метров, а оснащение будет включать передовые автоматизированные системы, в том числе сортировочные и конвейерные линии. По предварительным оценкам, центр создаст около шести тысяч рабочих мест.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье запустили новое химическое производство.