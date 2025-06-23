В Ангарском округе появится новый логистический центр

Мэр Ангарского округа Сергей Петров провел плановое совещание по инвестиционным проектам, на котором рассмотрели 16 ключевых вопросов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, подобные встречи проходят ежемесячно, и одной из главных тем стало строительство крупного логистического центра.
Место для будущего объекта уже выбрано — им станет Ангарский округ. Решение подтверждено подписанным соглашением между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководителем инвесткомпании. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.
— Это будет одно из самых крупных предприятий в муниципалитете. Серьезный инвестиционный проект станет настоящим импульсом экономического развития Ангарского округа, — сказал Сергей Петров.
Площадь помещения превысит 150 тысяч квадратных метров, а оснащение будет включать передовые автоматизированные системы, в том числе сортировочные и конвейерные линии. По предварительным оценкам, центр создаст около шести тысяч рабочих мест.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье запустили новое химическое производство.