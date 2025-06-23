СМИ: «ангарскому маньяку», убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. «Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, убившему более 80 женщин, назначили адвоката-девушку, пишет Telegram-канал Mash.
«С новой защитницей общение напряженное: осужденный с недоверием относится к женщинам», — говорится в публикации.
В материале указали, что серийный убийца сейчас отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6.
Бывшего ангарского милиционера Попкова осудили на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.
Приговор по этому делу вынесли в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы убил еще троих.
По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к десяти годам колонии особого режима. В общей сложности «ангарский маньяк», по данным СК, получил тюремные сроки за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин.