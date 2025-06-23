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В Самаре врачи больницы Середавина спасли жизнь малышу и его матери с инсультом

В Самарской областной больнице имени Середавина медики несколько месяцев боролись за жизнь матери и ее новорожденного малыша.

В Самарской областной больнице имени Середавина медики несколько месяцев боролись за жизнь матери и ее новорожденного малыша.

В Клявлинском районе у беременной женщины случился инсульт. Местные врачи быстро приняли решение о доставке женщины в областную больницу. Ее доставили в стабильном состоянии с помощью санавиации.

Лечением матери тут же занялись анестезиологи, реаниматологи, нейрохирурги, гинекологи и неонатологи. Чтобы спасти ребенка, было принято решение делать кесарево сечение.

Ребенок родился весом всего 490 граммов. Он был сразу же помещен в реанимацию для новорожденных. Ко всему прочему, у малыша была диагностирована язва кишечника. Ему сделали 2 операции, после чего ребенок пошел на поправку.

Женщине при лечении дважды констатировали клиническую смерть.

Тем не менее, несмотря на все сложности, медикам удалось спасти и маму и ее малыша. Сейчас они уже находятся дома и благодарят всю команду врачей.

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