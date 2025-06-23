Мингорсуд объяснил, что делать, если бывший муж не дает разрешение на выезд ребенка за границу

В агентство написала минчанка, которая много лет находится в разводе с отцом своего несовершеннолетнего сына. Женщина отметила, что тренер по футболу организовывает для воспитанников поездку в Болгарию, но ее бывший муж не дает разрешения на выезд ребенка за границу.