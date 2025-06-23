Мингорсуд объяснил, что делать, если бывший муж не дает разрешение на выезд ребенка за границу

Мингорсуд сказал, что делать, если бывший муж не дает разрешение на выезд ребенка. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Екатерина Чайко.
В агентство написала минчанка, которая много лет находится в разводе с отцом своего несовершеннолетнего сына. Женщина отметила, что тренер по футболу организовывает для воспитанников поездку в Болгарию, но ее бывший муж не дает разрешения на выезд ребенка за границу.
Судья Мингорсуда отметила: если нет возможности получить согласие на выезд ребенка у бывшего супруга, то мать может обратиться в суд с требованием выезда несовершеннолетнего за пределы Беларуси без согласия отца.
Специалист добавляет, что если результат окажется положительным после рассмотрения указанных требований, то решение суда будет являться документом, который дает право выезда ребенку за пределы страны без сопровождения законных представителей.
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