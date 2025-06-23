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«Ласковый убийца»: терапевт Кондрахин объяснил, чем так опасна гипертония

Гипертония рано или поздно приводит к поражению сердца и другим серьезным недугам. Но главная опасность в том, что болезнь развивается незаметно, из-за чего человек запускает начало необратимых последствий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Гипертония рано или поздно приводит к поражению сердца и другим серьезным недугам. Но главная опасность в том, что болезнь развивается незаметно, из-за чего человек запускает начало необратимых последствий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Чем так опасна гипертония.

По его словам, гипертония связана с повышением артериального давления и впоследствии бьет по жизненно важным органам:

сердцу, почкам, надпочечникам, головному мозгу.

— Именно поэтому гипертонию негласно называют «ласковый убийца». Развитие этого недуга человек не чувствует, нарастание признаков болезни происходит постепенно, что приводит к необратимым последствиям, — пояснил Кондрахин.

Но в некоторых случаях, наоборот, гипертоническая болезнь развивается как следствие заболеваний других органов, сообщил специалист.

— Проблемы с почками и надпочечниками могут провоцировать выброс адреналина, который впоследствии приводит к повышению артериального давления. Также гипертония может развиться из-за травмы головного мозга, что так или иначе сказывается на качестве жизни человека, — отметил доктор.

Генетический слом: почему молодое поколение страдает от сердечных болезней.

Что делать, если вы заподозрили у себя гипертонию.

Чтобы избежать осложнений, связанных с гипертонической болезнью, человек должен внимательно следить за своим самочувствием, подчеркнул терапевт.

— При подозрении на гипертонию нужно обратиться к специалисту и установить прибор для измерения давления в течение суток (он называется СМАД). По результатам исследования врач выдаст заключение, есть ли у человека гипертония или нет. Если диагноз подтвердится, будут назначены препараты, которые позволяют контролировать состояние пациента, — пояснил специалист.

Кондрахин также рассказал «ВМ», когда гипертония может стать причиной смерти. При этом, по словам врача, с этим диагнозом можно жить долгие годы, если следовать ряду правил.

Между тем гипертония является одним из трех факторов, которые ускоряют старение. Подробнее о них — в материале «ВМ».