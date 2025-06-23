«Ласковый убийца»: терапевт Кондрахин объяснил, чем так опасна гипертония

— При подозрении на гипертонию нужно обратиться к специалисту и установить прибор для измерения давления в течение суток (он называется СМАД). По результатам исследования врач выдаст заключение, есть ли у человека гипертония или нет. Если диагноз подтвердится, будут назначены препараты, которые позволяют контролировать состояние пациента, — пояснил специалист.