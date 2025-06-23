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В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита

В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита в жилых домах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Продажу алкоголя в точках общепита со входом со двора многоквартирного дома планируется разрешить только с 13.00 до 15.00, в остальное время реализация спиртного будет запрещена, такой законопроект рассмотрят в четверг в региональном парламенте, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

«Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Речь идёт про те заведения, которые расположены в многоквартирных домах со входом во двор», — отметили в пресс-службе.

Данный законопроект рассмотрят в четверг на 115-ом заседании Мособлдумы.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.