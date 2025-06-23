В Подмосковье могут ограничить продажу алкоголя в точках общепита

«Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Речь идёт про те заведения, которые расположены в многоквартирных домах со входом во двор», — отметили в пресс-службе.