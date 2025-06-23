Создана система для управления оптоволоконными БПЛА

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали систему управления оптоволоконными дронами «Кукловод», которая повышает надежность связи с аппаратом на расстоянии до 25 км. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Оптоволокно, применяемое в дронах, обеспечивает защиту от радиоэлектронного подавления и перехвата данных. Управление такими аппаратами происходит через кабель, катушка с которым находится на борту БПЛА. Из-за неправильной системы размотки оптоволокна происходят перегибы, которые влияют на сигнал, в некоторых случаях это приводит к обрыву кабеля.
«Ученые ПНИПУ разработали отечественную систему управления оптоволоконными БПЛА, которая не только минимизирует изгибы и предотвращает обрыв кабеля, но и способна передавать сигнал на расстояние до 25 км», — говорится в сообщении.
В рамках проекта «Кукловод» авторы создали специальное ПО и конструкцию катушки, обеспечивающую плавную размотку кабеля.
«Технология повышает эффективность работы БПЛА в зонах [работы систем РЭБ]. Разработанная конструкция катушки позволяет более маневренно двигаться с высокой скоростью при управлении дронами, преодолевая до 25 км. Уже налажено мелкосерийное производство систем связи, найдены потенциальные покупатели. Созданная система управления БПЛА тестируется на полигоне для дальнейшего применения в зоне СВО», — уточнили в вузе.
Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Результаты работы опубликованы в журнале Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics.