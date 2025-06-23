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Защитник «Акрона» Эшковал сравнил форварда Артема Дзюбу с Криштиану Роналду

Игрок тольяттинского «Акрона» Родригу Эшковал провел сравнение между форвардом Артемом Дзюбой и Криштиану Роналду.

Игрок тольяттинского «Акрона» Родригу Эшковал провел сравнение между форвардом Артемом Дзюбой и Криштиану Роналду.

По словам Эшковала, Дзюба и Роналду очень похожи по стилю игры, а также они оба очень много забивают. Мнением защитник поделился в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тольяттинская команда продлила забивного нападающего еще на один сезон. В прошлом сезоне он забил 10 голов за 24 матча.

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