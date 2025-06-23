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Новым гендиректором МУП РТК в Ростове-на-Дону назначили Сергея Бреева

Новый руководитель возглавил «Ростовскую транспортную компанию».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону генеральным директом «Ростовской транспортной компании» (МУП РТК) назначили Сергея Бреева. Кадровое решение утвердил глава города Александр Скрябин.

— Перед Сергеем Борисовичем стоит непростая задача — выстроить четкую работу, нормализовав выпуск подвижного состава на маршрутах, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Сергей Бреев окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Главного маршала артиллерии Неделина.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в Ростовском военном институте ракетных войск. В период с 2001 по 2010 годы проходил службу в органах внутренних дел России.

В разные годы был начальником транспортного отдела ОАО «Донавтовокзал» и генеральным директором ОАО «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1». С 2017 года по май 2025 года находился в должности генерального директора ООО «Юг Транс Сервис».

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