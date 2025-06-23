МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии

Спасатели рекомендуют хранить бытовую химию в закрытом виде, так как испарившиеся вещества могут при дыхании попасть в организм человека. Категорически также запрещается допускать контакт бытовой химии с открытым огнем и прямыми солнечными лучами, что может вызвать химическую реакцию с опасными для жизни человека последствиями.